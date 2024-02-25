Банкир обманул композитора Аркадия Хоралова при покупке квартиры. Об этом сообщает aif.ru.

Автор песни «Новогодние игрушки» и певец Аркадий Хоралов рассказал о мошенничестве со стороны близкого друга. Как объяснил Хоралов, в 2003 году его друг Владимир Романов, который работал в крупном банке, предложил купить ему недвижимость в Москве за свои деньги.

«Он предложил: мол, купит квартиру мне, но оформит на себя, в строящемся доме. А я должен был выплачивать за нее деньги постепенно и жить в квартире, обустраивая ее. Романов так и сказал: как сможешь, так и отдашь, мы же друзья», — рассказал композитор.

Сначала все шло хорошо — Хоралов ежемесячно вносил платежи, а Романов выдавал ему расписки. Однако в 2008 году, когда случился финансовый кризис, банкир резко повысил стоимость квартиры со 120 до 250 тысяч долларов.

«До сих пор не понимаю, как я это так проглотил? Но мне некуда было деваться. К тому времени я Романову уже выплатил порядка 33 тысяч долларов», — вспомнил Хоралов.

В 2013 году у певца появилась вся необходимая сумма для выкупа квартиры. Тогда же он обратился к знакомому с просьбой переоформить на него недвижимость, однако банкир внезапно отказал.

Как выяснилось позже, Владимир Романов несколько раз закладывал жилье в своем же банке, благодаря чему заработал почти полтора миллиона долларов. Сейчас банкир находится в колонии по обвинению в отмывании 1,3 млрд рублей.

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