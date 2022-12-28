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14:56, 28 декабря 2022
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Банка огурцов и ругань жены: отекший Влад Топалов показал утро после корпоратива

Певец Влад Топалов показал себя опухшим с банкой огурцов после корпоратива.

Банка огурцов и ругань жены: отекший Влад Топалов показал утро после корпоратива

Фото: Соцсети Влада Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко часто рассказывает о семейной жизни с певцом Владом Топаловым. На днях девушка сняла мужа на кухне с банкой огурцов. Артистка сразу догадалась, что муж похмеляется после бурного корпоратива.

37-летний исполнитель позировал на кухне в домашней одежде. Он показывал, как ест один соленый огурец за другим. По его отекшему виду было понятно, что накануне он хорошо провел время.

«Что у тебя такое, любимый? Огурцы? А что так? Заходят хорошо? Новогодний корпоратив был? Скоро баночку уделает», – ворчит за кадром его жена Регина Тодоренко.

Банка огурцов и ругань жены: отекший Влад Топалов показал утро после корпоратива

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Замечания супруги не испортили ему аппетит. Звезда продолжал есть огурчики.

Напомним, что ранее в Сети обсуждали изменения во внешности мужа телеведущей. Многие поклонники отмечали, что Влад сильно сдал. Он оброс и перестал скрывать седину. Когда Регина опубликовала фото бородатого певца, публика была шокирована. Видимо, критика дошла до артиста, и он избавился от густой растительности на лице.

Сам Топалов не рассказывал, к чему было такое преображение. Возможно, мужчина готовился к съемкам в каком-то проекте. Но хейтеры думают, что он просто заскучал дома, пока жена постоянно на работе.

Источник фото:Соцсети Влада Топалова
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