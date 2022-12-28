Банка огурцов и ругань жены: отекший Влад Топалов показал утро после корпоратива

Телеведущая Регина Тодоренко часто рассказывает о семейной жизни с певцом Владом Топаловым. На днях девушка сняла мужа на кухне с банкой огурцов. Артистка сразу догадалась, что муж похмеляется после бурного корпоратива.

37-летний исполнитель позировал на кухне в домашней одежде. Он показывал, как ест один соленый огурец за другим. По его отекшему виду было понятно, что накануне он хорошо провел время.

«Что у тебя такое, любимый? Огурцы? А что так? Заходят хорошо? Новогодний корпоратив был? Скоро баночку уделает», – ворчит за кадром его жена Регина Тодоренко.