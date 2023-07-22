Банальная причина: известно, из-за чего тяжелобольная Заворотнюк и Чернышев едва не развелись

Актриса Анастасия Заворотнюк едва не развелась с Петром Чернышевым из-за ревности к фигуристу. Об этом сообщает портал POPCAKE.

Анастасия и Петр уже долгое время вместе. Однако, поговаривают, что в начале отношений знаменитости пережили серьезный кризис. По информации источника, супруги едва не развелись из-за ревности актрисы к молодому мужу. Заворотнюк не нравилось, что на съемках ее избранника окружали женщины, вот почему она стала его контролировать.

Подобное сообщение подтверждал и знакомый фигуриста. Много лет назад он заявил, что «Настя стала утомлять Петра ревностью и упреками». Несмотря на конфликт, супругам удалось помириться и сохранить брак. Во многом этому поспособствовало рождение общего ребенка.

«У Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом», — сообщил инсайдер.

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