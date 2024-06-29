Балетмейстер Барышников рассказал, что писал письма отцу после отъезда из СССР. Об этом сообщает РБК.

Балетмейстер Михаил Барышников рассказал, что после отъезда из СССР в 1974 году писал письма своему отцу Николаю Барышникову. По словам артиста, его отец был офицером, он преподавал военную топографию в Военно-воздушной академии в Риге.

«Я отправил ему два или три письма, в которых говорилось: „Не беспокойся обо мне, у меня все в порядке, надеюсь, дома все здоровы“. Он так и не ответил. А вскоре он ушел из жизни, в 1980 году», — рассказал он.

По словам балетмейстера, он понимал, что вряд ли дождется ответа от отца. При этом он поблагодарил его за то, что тот не склонился перед сотрудниками КГБ и не просил его вернуться.

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