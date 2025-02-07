Балерину и народную артистку СССР Габриэлу Комлеву обманули на 9 млн рублей. Об этом сообщает Mash на Мойке.

86-летнюю балерину Габриэлу Комлеву мошенники обманули на 9 миллионов рублей. Телефонные аферисты действовали уже по привычной схеме — они представились сотрудниками правоохранительных органов и попросили артистку снять все свои деньги, которые лежали на ее счету в банке. Якобы, в целях безопасности.

Комлеву донимали звонками еще с осени 2024 года. В итоге балерина сняла деньги и передала в руки неизвестному мужчине. Позже она поняла, что ее обманули мошенники.

Полицейские возбудили дело по факту мошенничества, преступников разыскивают.

Габриэла Комлева — советская балерина, балетмейстер и педагог. Она исполняла партии в таких балетах, как «Щелкунчик», «Жизель, «Спящая красавица», «Золушка».

Ранее мы писали о том, что мошенник обманул известного адвоката на 80 тыс. долларов при покупке бриллиантов.