Балерина Волочкова со смехом ответила наркологу на обвинения в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова ответила психиатру-наркологу Василию Шурову, который обвинил ее в алкоголизме. Танцовщица была у него год назад, но специалист заявил, что не смог до нее «достучаться». Звезда дала комментарий по данной ситуации в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Артистка подчеркнула, что поддерживает себя в форме и регулярно тренируется. По ее словам, если бы она была алкоголичкой, то не смогла бы стоять на пуантах, а тем более давать шоу.

«Я только позавчера сошла со сцены. Нужно спросить у этого человека, может ли он надеть пуанты и выступить в них на сцене. Этот добрый человек, вообще, в своем уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений», – заявила Анастасия.

Напомним, что мужчина выразил уверенность – Волочкова рано или поздно вновь обратится к нему за помощью.

Ранее мы писали о том, что жених дочери балерины Ариадны Волочковой ездит на старой «Хонде», а отец работает в такси. Парень познакомился с Ариадной в джаз-клубе. А спустя три месяца сделал ей предложение. Сейчас они готовятся к свадьбе.