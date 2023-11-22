Балерина Илзе Лиепа призналась, что борется с пристрастием к сладкому в семье

Балерина Илзе Лиепа 22 ноября отмечает день рождения. Знаменитая танцовщица отметит свой юбилей на сцене – у нее запланированы гастроли в Сургуте.

Говоря о подарках, которые хотелось бы получить, Илзе отметила, что давно не составляет списков, так как переросла этот возраст.

«Я уже взрослая и пережила тот момент, когда составляешь списки подарков. Наверное, у каждой женщины есть желания. Но они не связаны с Днем рождения», - сказала балерина в беседе с aif.ru.

При этом она вспомнила, что в детстве на праздничном столе всегда присутствовал вкуснейший домашний торт. Илзе с сожалением подчеркнула, что рецепт этой выпечки давно потерян, поэтому повторить она его уже не сможет.

«Может, и к счастью. Я ведь в семье борюсь с пристрастием к сладкому, хлебу и тортам», - сказала балерина, обладающая в свои 60 лет превосходной фигурой.

По словам Илзе, самое приятное для артиста любого жанра – отметить день рождения на сцене. 22 ноября балерина будет играть драматический спектакль «Мой отец Марис Лиепа» в Сургуте.

Ранее мы писали, что министерство внутренних дел (МВД) Литвы рассматривает возможность лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы. По мнению властей республики, знаменитая танцовщица «дискредитировала государство».