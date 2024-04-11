Балерина Анастасия Волочкова выиграла суд против обманувшего ее инвалида. Об этом она рассказала в соцсетях.

Несколько лет назад Анастасию Волочкову обманул инвалид-колясочник Олег Павлецов. Мужчина обещал помочь балерине в судебных разбирательствах, связанных с ее квартирами в Астрахани. Однако когда после того, как он получил 500 тысяч рублей, пропал вместе с деньгами.

Позже выяснилось, что Павлецов скрывался в Дубае, однако вскоре его задержали и отправили под суд. Сегодня Волочкова рассказала, что судебные разбирательства о мошенничестве завершились в ее пользу.

По словам балерины, она настояла, чтобы суд приговорил мужчину к максимально мягкому наказанию.

«Несмотря на совершенные в отношении меня противоправные мошеннические действия, я проявила милосердие и просила суд строго не наказывать Олега Павлецова. Не лишать его свободы, ограничившись минимальным наказанием в связи с сочувствием к Павлецову и наличием на его иждивении несовершеннолетнего ребенка», — рассказала она.

Волочкова добавила, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова прошла обследование в аппарате МРТ из-за травмы плеча.