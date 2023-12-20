Балерина Анастасия Волочкова впервые за долгое время кардинально сменила имидж

Балерина Анастасия Волочкова впервые за многие годы решилась на кардинальные перемены во внешности. Она посетила стилиста, сняла шиньон и сделала экстремально короткую стрижку. Впервые ее новый образ увидели на премии Fashion TV.

Танцовщицу нередко критиковали за ее негустые волосы и попытки отрастить их. Однако, несмотря на негатив, она не убирала длину и продолжала делать различные укладки для объема и наращивать пряди. Но недавно что-то все-таки произошло в жизни Анастасии, после чего она решила отказаться от нескольких сантиметров и сделать стрижку «под мальчика».

Позируя фотографам на светском вечере в Москве с новой прической, Волочкова отказалась как-либо комментировать перемены. Но, как подметили журналисты Пятого канала, в глаза невольно бросалось сходство Анастасии с супругой ее бывшего возлюбленного Игоря Вдовина. Можно сказать, что танцовщица стала копией телеведущей Елены Николаевой. Впрочем, это может быть и простое совпадение.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что экс-жених Сергей Кузнецов хотел развода с женой перед смертью.