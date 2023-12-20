НАШ ШОУБИЗ
10:56, 20 декабря 2023
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Балерина Анастасия Волочкова впервые за долгое время кардинально сменила имидж

Анастасия Волочкова появилась со стрижкой «под мальчика» на премии Fashion TV.

Балерина Анастасия Волочкова впервые за долгое время кардинально сменила имидж

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова впервые за многие годы решилась на кардинальные перемены во внешности. Она посетила стилиста, сняла шиньон и сделала экстремально короткую стрижку. Впервые ее новый образ увидели на премии Fashion TV.

Танцовщицу нередко критиковали за ее негустые волосы и попытки отрастить их. Однако, несмотря на негатив, она не убирала длину и продолжала делать различные укладки для объема и наращивать пряди. Но недавно что-то все-таки произошло в жизни Анастасии, после чего она решила отказаться от нескольких сантиметров и сделать стрижку «под мальчика».

Позируя фотографам на светском вечере в Москве с новой прической, Волочкова отказалась как-либо комментировать перемены. Но, как подметили журналисты Пятого канала, в глаза невольно бросалось сходство Анастасии с супругой ее бывшего возлюбленного Игоря Вдовина. Можно сказать, что танцовщица стала копией телеведущей Елены Николаевой. Впрочем, это может быть и простое совпадение.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что экс-жених Сергей Кузнецов хотел развода с женой перед смертью.

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