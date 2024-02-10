Анастасия Волочкова рассказала о влюбленном в нее голливудском актере Джиме Керри

Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала о непродолжительном романе с известным канадско-американским комиком Джимом Керри. По словам артистки, интрижка с голливудской звездой случилась много лет назад, когда она состояла в отношениях с крупным российским бизнесменом.

Как заверила Волочкова, Керри практически сразу признался ей в любви, однако она не смогла ответить взаимностью.

«Мы честно друг другу сказали о том, что не сможем быть вместе, потому что он не оставит Голливуд, а я не оставлю Россию, не оставлю Большой театр… Это был такой чистосердечный разговор», — разоткровенничалась балерина в эфире RuTube-шоу «Пусти переночевать».

Несмотря на отказ, дружба с Керри продолжилась, а когда Волочкова прилетела в США на гастроли, то произошла еще одна встреча с комиком, после которой уже разгорелся настоящий роман. Знаменитый актер даже подарил дочери Анастасии большую коробку кукол.

Позже общение пары прекратилось, так как у Керри были новые отношения.

«У меня есть связь с продюсером Бобом ван Ронкелем. Поэтому если что, я могу всегда его найти», — сказала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на совет актрисы Яны Поплавской, которая предложила знаменитости сходить к наркологу. Танцовщица обратила внимание, что не знает о ком вообще идет речь, и попросила завидовать ей молча.