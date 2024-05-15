Балерина Анастасия Волочкова отсудила у ТСЖ в Петербурге более 5 млн рублей. Об этом сообщает Фонтанка.

Судебные разбирательства Анастасии Волочковой и Санкт-Петербургского ТСЖ идут с 2021 года. Несколько лет назад роскошную недвижимость балерины затопило, а управляющая компания отказалась возмещать ей убытки.

Волочкова провела экспертизу, которая установила сумму ущерба имуществу в размере 3,5 млн рублей — были повреждены паркет, стены, камин, зеркала и другая мебель. Ответчик так и не отреагировал на претензии балерины, после чего она подала в суд.

В итоге 15 мая суд согласился с доводами знаменитости. ТСЖ обязали выплатить 3,5 млн рублей материального ущерба, 15 тысяч рублей морального вреда и штраф в размере 1,7 миллиона рублей из-за несвоевременного выполнения требований потребителя.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова села на шпагат в кресле у стоматолога и заставила фанатов молчать.