Балерина Анастасия Волочкова отказалась судиться с Пенсионным фондом. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2024 года Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Балерина заявляла, что Большой театр, в котором она работала, неверно насчитал ей стаж и сократил реальное время работы в трудовой книжке.

После отказа суда рассматривать иск, Волочкова обещала снова обратиться в суд. Однако уже в этом году она передумала. По словам балерины, больше судиться с Пенсионным фондом она не намерена.

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня. У меня дочка выходит замуж, я сейчас свадьбу организовываю», — рассказала она.

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