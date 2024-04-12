Балерина Анастасия Волочкова набила татуировки на спине: защищают от недоброжелателей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что набила магические татуировки на спине, чтобы защититься от сглаза. По мнению артистки, они выступают ее щитом от недоброжелателей.

Как оказалось, рисунки на теле танцовщицы появились еще несколько лет назад. Она обратилась к монаху в Таиланде и попросила нанести узоры на ее кожу, которые смогли бы предотвращать воздействие на нее магических сил. Например, наложение порчи.

О сделанных тату Анастасия не жалеет. Она призналась сайту PROZVEZD, что практически сразу почувствовала эффект от них. Рисунки стали ее оберегом от всех, кто желает ей зла. Впрочем, хейтеров у Волочковой все равно довольно много, но она старается не обращать на них внимания.

«Я живу и наслаждаюсь жизнью. У меня роскошный дом, из которого не хочется выходить, мои спектакли», - заявила балерина.

К слову, Анастасия также рассказала, что в скором времени отправится отдыхать на Мальдивы. На этот курорт артистка ездит стабильно несколько раз в год. Но в этот раз отпуск будет особенным, потому что вместе с ней будет кавалер. Компанию Волочковой составит чилийский бизнесмен Мигель. Он еще несколько лет назад ухаживал за балериной, и вот теперь она решила вновь дать ему шанс.

Ранее Анастасия Волочкова выиграла суд против обманувшего ее инвалида.