«Если даже мне дорого, то кто это покупает?»: Ксения Собчак возмутилась ценами в ЦУМе

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в московском ЦУМе. Звезда отправилась в торговый центр за новой обувью и была удивлена стоимостью некоторых товаров.

При этом Ксения отметила, что в наличии имеются санкционные вещи известных брендов, что порадовало журналистку.

«Цены в ЦУМе на новую Боттегу (Bottega Veneta -прим. «Страсти»). Ну хоть санкционочка есть — уже радует»,— написала Собчак в своем Telegram-канале.

Возмущение Ксении вызвали черные кожаные туфли с открытой пяткой, стоимость которых составляет 295500 рублей. Также журналистка показала пару обуви за 191500 рублей, цена на которую ей также показалась завышенной.

«Но если даже мне дорого, то кто это покупает?» - задалась вопросом Собчак.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак посетила премьеру нового сериала «Кеша должен умереть», снятого ее мужем, режиссером Константином Богомоловым. Она решила не экономить на своем внешнем виде и появилась на ковровой дорожке в наряде модного дома Schiaparelli стоимостью 1,5 миллиона рублей.