Бакальчук подал досудебные претензии с требованием вернуть домен Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Владислав Бакальчук подал досудебную претензию в адрес Регионального сетевого информационного центра, который на днях передал часть прав на доменное имя маркетплейса компании «Русс аутдор». Напомним, о слиянии двух компаний стало известно неделю назад.

Муж Татьяны Бакальчук считает, что домен считается совместно нажитым имуществом супругов, а значит не может быть отчужден без его согласия. Кроме того, Владислав подал еще одну досудебную претензию в адрес жены — в заявлении сказано, что решение о передаче домена должно было решаться на общем собрании общества, но его не провели.

В обоих претензиях бизнесмен требует вернуть права на доменное имя компании ООО «Вайлдберриз», где Владиславу принадлежит 1%.

В случае, если на досудебные претензии не ответят, бизнесмен планирует обращаться в суд.

Ранее мы писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин попросил Татьяну Бакальчук не унижать супруга публично.