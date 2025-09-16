«Бабушка поведала мне эту историю перед смертью»: у потерявшего брата Владимира Кузьмина объявился племянник

У Владимира Кузьмина после смерти младшего брата объявился новый родственник. В эфире нового выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале в студию пришел мужчина, назвавшийся племянником певца.

Молодой человек по имени Геннадий Хренов утверждает, что является племянником 70-летнего Владимира Кузьмина. По словам мужчины, он специально приехал на «Пусть говорят» из Тюмени, чтобы рассказать свою историю и добиться общения со звездной родней, которые не выходят с ним на связь несколько лет. Названный родственник артиста утверждает: семейную тайну ему прямо перед смертью раскрыла бабушка.

«Я пришел на эту передачу, чтобы узнать ответы на интересующие меня вопросы. Моя бабушка Кузьмина Кая Петровна поведала мне эту историю перед смертью. До этого в семье были разговоры, что, возможно, Владимир Кузьмин является моим родственником. То есть дядей, если она его мама. Но я никак не мог узнать ничего об этом, а теперь появился повод», — заявил предполагаемый племянник Владимира Кузьмина.

Во время эфира выступили и другие родственники мужчины, которые знают о его связи с певцом. Некоторые из них считают, что не стоит ворошить прошлое.

«Как-то за свекровкой Кузьминой Екатериной Петровной я заметила, что она вырезает из журналов статьи о Владимире. Я поинтересовалась, зачем. Она ответила: „Это мой сын“. Я не поверила, хотя на фото они были похожи — будто две капли воды. Мой муж писал письма два раза в Москву. Прошло немного времени, затем и сын начал искать родственников по отцовской линии. Геннадий связался с братом Владимира, но тот уже тяжело болел и не захотел общаться. И на два года история затихла», — поделилась мать Геннадия Хренова Надежда.

«Племянник» Владимира Кузьмина уверяет: ему не нужны ни деньги, ни слава, он лишь хочет найти своих родственников. Но в окружении певца мужчине мало кто верит. Вдова Александра Кузьмина Наталья, которой писал Геннадий, призналась: «Мы с Сашей смеялись по этому поводу. Это же нормальная история, когда к звездным родственникам пытаются приклеиться».

Напомним, 26 марта этого года Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата Александра. Музыкант внезапно скончался во время отдыха в Адлере, ему было 63 года.

