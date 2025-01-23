«Бабушка ни разу не навестила»: Пугачева отвернулась от внуков, оставшихся в России

Певица Алла Пугачева в 2022 году уехала из России вместе с семьей. Однако некоторые родственники Примадонны предпочли остаться в стране. Сейчас они никак не поддерживают связь. Более того, артистка не хочет знать, что происходит с ее внуками. Об этом сообщает Kp.ru.

Самую младшую внучку Пугачевой зовут Алла. Ей уже четыре года, но она совсем не знает знаменитую бабушку. Дело в том, что вокалистка не общается со своим племянником Владиславом – отцом маленькой Аллы.

«Мы не общаемся с Аллой Борисовной, она не идет на контакт. Поэтому бабушка ни разу и не навестила свою внучку», - рассказала мама Аллы Гузель.

По мнению семьи, Пугачева перестала общаться с родственниками из-за мужа. Но они не отчаиваются. И без знакомства с бабушкой маленькая Алла счастлива. Она посещает уроки вокала и в следующем году будет учиться играть на фортепиано.

«Она старается, делает задания, которые ей задают преподаватели, ходит с удовольствием! В школе преподают ей наши народные песни. В музыкальную школа Алла ходит для общего развития, планируем также посещать занятия ораторского мастерства», - поделилась Гузель.

Не общается Пугачева и с другим оставшимся в России внуком Евгением. Сейчас мальчику уже 13 лет.

Ранее бывший муж Аллы Пугачевой рассказал об ее отношениях с Игорем Николаевым.