Как Слава переживает разрыв с гражданским мужем и зачем принимает кольца от нового поклонника

«Когда женщина выносит измену на публику, это не просто перечисление обид. Это крик души и потребность в поддержке. В психологии такое состояние называют аффективной разрядкой: тяжесть переживаний становится невыносимой, и тогда единственный способ выжить — поделиться с миром. Для артистки, которая всегда на сцене, публика оказывается естественным адресатом её боли. Фраза «ждала-ждала, а он так и не сделал предложение» звучит не только как признание разочарования в самом этом факте, но и как удар по самооценке. Быть рядом много лет и остаться «никем» — это рана для любой женщины. Публичные слова Славы очень похожи на форму мести: если ты не дал мне статус жены, я дам тебе статус предателя. Это уже не жалоба, а способ нанести ответный удар. Когда женщина чувствует себя обманутой, одно из сильнейших искушений — задеть мужчину там, где ему больнее всего. И это не всегда про факты, а про символы: высмеять его щедрость, усомниться в харизме или намекнуть на интимную несостоятельность. В публичном пространстве такие слова звучат как месть, но с психологической точки зрения — это способ вернуть контроль над ситуацией. Если невозможно быть признанной официально, то можно хотя бы показать миру: «Он не так уж идеален»», — высказался эксперт.