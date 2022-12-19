Бабули, берегитесь: Прохор Шаляпин расстался с моделью Ольгой Сан и вышел «на охоту»

Прохор Шаляпин один из тех артистов отечественной эстрады, известный больше скандалами и любовными похождениями, чем своим творчеством. У певца были многочисленные отношения, причем большинство его избранниц были намного старше него. Однако последняя его возлюбленная сильно выделилась среди всех его бывших. Модель Ольга Сан ровесница Шаляпина, но, возможно, именно по этой причине их отношения продлились недолго. О расставании сообщила сама Ольга.

Девушка заявила, что спустя 10 месяцев отношений они с Прохором приняли решение идти разными дорогами дальше. Инициатором разрыва стала именно Ольга, так как на протяжении долгого времени артист не делал ей предложение руки и сердца. По словам модели, Шаляпин был согласен только на гостевой брак, а это ее не устраивало. Сначала они взяли небольшую паузу в отношениях, а после заявили об окончательной точке в романе.

«Я больше не имею никакого отношения к его личной жизни. Желаю ему в будущем найти именно того человека, с которым он будет счастлив и пусть он построит классную семью. Прохор – добрый и замечательный человек. Просто на данный момент наши пути разошлись. И в дальнейшем я не хочу комментировать ни его личную жизнь, ни его будущие отношения, ни прошлые. Представьте, что меня больше нет», - заявила Сан.

Модель также рассказала, что Прохор не хотел до последнего расставаться. А когда это все же произошло, он был сильно расстроен. Шаляпин не ожидал, что его возлюбленная так резко сможет окончить их отношения, и это стало для него неприятным сюрпризом. По всей видимости он не видел никаких проблем в их союзе, поэтому не стремился ничего менять.

К слову, на днях певец стал часто публиковать фотографии с известной балериной Анастасией Волочковой. Многие пользователи в Сети даже подумали, что у них роман. Однако Ольга Сан считает, что Шаляпин делал это ей назло.