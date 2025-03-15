Артем Качер сообщил, что Ани Лорак сильно изменилась после свадьбы с испанцем

Артем Качер заявил, что Ани Лорак сильно изменилась после свадьбы с испанцем.

Накануне певица сообщила, что недавно тайно вышла замуж за Исаака Виджраку, с котороым она сыграла свадьбу 14 февраля на Мальдивах. Близкий друг исполнительницы подчеркнул, что одним из первых узнал о торжестве, но сумел сохранить секрет звездной пары. Также, по словам Артема, он был в курсе и официальной росписи Лорак с Виджраку, которая состоялась осенью прошлого года.

«Я узнал прошлой осенью, что Каролина стала женой Исаака. Тогда у нас вовсю шел рабочий процесс над совместной песней "Вулканы". О свадьбе я узнал в тот же день, конечно, поздравил. Очень рад за нее. Каролина заслуживает все самое лучшее», — отметил Качер.

Артем подчеркнул, что Лорак всегда была замечательным человеком, но в браке с испанцем она поменялась, будучи в состоянии влюбленности.

«Каролина и до брака с Исааком была очень душевная, сердечная, добрая девушка. Теперь же у нее появилось какое-то волшебное состояние влюбленности, легкости, бабочек в животе — это чувствуется даже через голос, когда она поет», — отметил артист в беседе с изданием The Voice.

Ранее мы писали о том, что в Сети высмеяли свадебный образ Лорак от российского дизайнера.