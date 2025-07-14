«Бабки кричат: „Бежим, Пугачева!“»: Шура рассказал о поездке за грибами на белом лимузине

Певец Шура рассказал, как поехал на белом лимузине за грибами. Он признался, что пенсионерки при виде машины сразу подумали о приезде в деревню артистки Аллы Пугачевой. Кадры из нового интервью знаменитости публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам Шуры, он любит ходить за грибами. Однако в один из дней у него не было другого автомобиля, кроме лимузина, поэтому он решил ехать в лес прямо на нем. Однако такой перформанс шокировал местных жителей деревни. Они подумали, что к ним приехала Примадонна.

«У меня сапоги, я красиво одет, лимузин. И мы не знает, куда ехать. Останавливаемся около деревни, бабки торгуют там овощами. Мы подъезжаем, и бабки кричат: „Бежим, Пугачева!“. Почему раз лимузин белый, так сразу Пугачева?» — поделился Шура.

В другой деревне произошло то же самое, поэтому певцу пришлось ехать в лес наугад. Он рассказал, что в итоге не нашел грибы, а лимузин позже подарил Лолите Милявской.

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