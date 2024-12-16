«Баба Яга-Костяная Нога»: экс-возлюбленная Тимати встретит Новый год в инвалидном кресле

31-летняя модель Алена Шишкова разорвала связки на ноги и оказалась в инвалидном кресле. О серьезной травме экс-возлюбленная рэпера Тимати рассказала в социальных сетях.

Девушка объяснила, что поскользнулась, когда возвращалась из салона красоты.

«Новый год — время чудес. Вот была Аленушка, а стала — Баба Яга-Костяная Нога. Чудо! 4 недели должна провести в гипсе», — написала знаменитость.

Шишкова получила частичный разрыв связок. В отличие от переломов, ей через неделю уже можно будет наступать на ногу, пояснила она.

Модель не падает духом, несмотря на то, что ей придется четыре недели провести в пластиковом гипсе. Значит, новогоднюю ночь Алена встретит в инвалидном кресле. Девушка благодарит подписчиков за поддержку и надеется на лучшее.

Фанаты поддержали знаменитость и написали в ее адрес множество слов поддержки.

«Ужас! Скорейшего выздоровления. Укладка и в правду супер»; «Этот чертов конец года со всеми ретроградным планетами… Выздоравливайте»; «Алена, дорогая. Я очень волнуюсь за тебя, береги себя»; — обратились они к модели.

Алена Шишкова встречалась с рэпером Тимати и в 2014 году родила ему дочь Алису. Этим летом звезда сделала «самую ценную» татуировку с инициалами наследницы.