«Аж руки трясутся»: Лера Кудрявцева устроила скандал в шоу Андрея Малахова

Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо многодетной матери на шоу Андрея Малахова, об этом стало известно после выхода программы «Привет, Андрей!».

В студию шоу пришла мать, которая отказалась от пятерых детей. Участник программы рассказал, что родительница бросила его в уличном туалете. Трех других детей нерадивой матери забрала под опеку тетя, а еще один сын попал в детский дом.

Редакторы программы решили устроить встречу брошенного сына и матери, однако все закончилось неожиданно. Одна из приглашенных звезд, Лера Кудрявцева, внезапно взяла стакан воды и выплеснула его в лицо женщине. Она объяснила свой поступок тем, что не понимает, как героиня шоу могла бросить своих детей.

«Нет, а это как? Пришла, поплакала — и простить ее, что ли, надо? У меня аж руки трясутся. Это не то чтобы со зла. Это от ужаса за пацана… У меня просто нет слов. Бросить своих детей — пятерых… Нет, Андрей, я не понимаю», — заявила Кудрявцева.

В результате телеведущая покинула студию, а успокаивать многодетную мать пришлось Андрею Малахову.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о том, что ее квартиру затопил пьяный муж.