Азартные игры, наркотики и курение: темная сторона жизни актрисы Александры Назаровой

На жизнь актрисы Александры Назаровой плохо повлияли три пристрастия – азартные игры, наркотики и курение. 17 июля знаменитости могло бы исполниться 83 года. О темной стороне ее жизни пишет портал dni.ru.

Народная артистка России прожила яркую жизнь, но были в ней и трудности. А все из-за трех пристрастий, таких как – азартные игры, наркотики и курение.

Азартные игры были в жизни второго мужа артистки Юрия Михайловича. Он проигрывал огромные суммы и имел крупные долги. Так считала сама Назарова, делясь об этом в интервью. Мужчину застрелили, он умер. Близкие полагают, что именно из-за долга.

Актриса также похоронила своего сына. СМИ писали, что он употреблял запрещенные вещества, и у него были проблемы с деньгами. Его тело обнаружили на лестничной площадке. Звездная мать долгое время не хотела говорить о смерти сына.

Сама Назарова скончалась от полиорганной недостаточности. Коллеги вспоминают, что женщина много курила, а потом кашляла. Вредную привычку Александра Ивановна не стала бросать даже тогда, когда у нее начались проблемы с легкими. Многие поклонники считают, что пристрастие сгубило артистку.

Напомним, что народная артистка умерла в реанимации в августе 2019 года. До этого она перенесла операцию. Назаровой было 79 лет.

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