Азамат Мусагалиев заявил, что в детстве прооперировал сломавшего ключицу отца

Комик Азамат Мусагалиев рассказал, что в 12-летнем возрасте вырезал спицу, установленную в теле отца хирургами. Как пояснил шоумен, родителю каждый год делали операции на ключице, поскольку у него часто случались переломы.

«В какой-то момент отец заходит домой. У него свисает рука. Я выбегаю, помогаю ему снять с себя одежду и вижу, что там, где ключица, торчит какая-то острая штука. Он говорит мне: «Срочно бери карандаш, кастрюлю, плоскогубцы, медную катушку и половину бритвы», — разоткровенничался Азамат в шоу «А.М.» на VK-видео.

Он признался, что понятия не имел, зачем отцу все эти предметы, но просьбу выполнил. По требованию отца Азамат обработал рану зеленкой и сделал надрез ножом, а после вызвал бригаду скорой помощи.

«Все брызнуло: что-то белое, красное, — все подряд вместе с зеленкой. И среди этой каши выскочила белая хрень, я ее спокойно взял и вытащил», — рассказал шоумен.

По словам Мусагалиева, приехавшие медики похвалили его за проведенную операцию и посоветовали в будущем учиться на врача.

Ранее Азамат Мусагалиев высказался о будущем КВН после смерти руководителя передачи Александра Маслякова. Он предположил, что КВН не исчезнет, но угаснет.