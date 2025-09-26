Группа «Город 312» высказалась о популярности трека «Фонари» у молодежи

Группа «Город 312» высказалась о популярности своих песен у молодого поколения. Их хит «Фонари», выпущенный 21 год назад, снова на волне успеха.

Клавишник и бэк-вокалист коллектива Дмитрий Притула не смог объяснил феномен популярности трека, но отметил, что он уже вирусится в мировых чартах. А вот солистка Диана Макарова уверена, что песня понравилась зумерам из-за своего веселого мотива и смысла.

«И эта самая фраза «ты уже большой» – она означает не то, что все думали, а наоборот, что ты уже становишься взрослым и наступают новые времена. Возможно, эти фразы их зацепили», – поделилась артистка.

Дмитрий порадовался тому, что слушатели снимают видео под песню, и среди них очень много прекрасных девушек.

«Мы еще рады, что эта песня не содержит ничего нецензурного. И то, что она в топах, потому что сейчас в топы заходят песни с сомнительным содержанием. А эта песня не имеет сомнительного содержания. Это круто», – добавила Диана.

Солистка рассказала, что у них есть новая версия «Фонарей», а Дмитрий считает, что им нужно задуматься о записи трека на английском языке.

Ведущий радиохолдинг России ГПМ Радио и крупнейший стриминговый сервис Яндекс Музыка объявили о старте стратегического партнерства. Это первый в российской индустрии альянс такого масштаба, направленный на совместное открытие новых музыкальных талантов для многомиллионной аудитории.

Слушатели смогут узнавать больше перспективных артистов, набирающих популярность в стриминге. А исполнители получат мощное продвижение на радио и в цифровой среде, расширяя аудиторию. В рамках партнерства треки, популярные в Яндекс Музыке, будут приоритетно рассматриваться для ротации на радиостанциях ГПМ Радио, а артисты станут гостями эфирных студий.

Первый совместный проект — шоу «Чарт Яндекс Музыки». Уже 7 октября на радиостанции Like FM состоится премьера еженедельного шоу. Оно будет знакомить слушателей с главными трендами и самыми быстрорастущими треками из рекомендаций Яндекс Музыки. Уникальной особенностью шоу станет соведущий — созданный с помощью ИИ анимированный персонаж, лайка по имени Вспышка.

Музыканты из «Города 312» высказались о коллаборации ГПМ Радио и стриминговой площадки Яндекс Музыка. Поможет ли это в продвижении артистов?

«Очень много сейчас проектов, которые направлены на развитие новой музыки. Вот мы, представители такой старой гвардии, ждем еще, конечно, новых проектов и для нас – людей, которые находятся на сцене чуть больше, чем новые артисты. Ждем, что не только будут продвигать что-то новое, но и будут просто новые проекты для артистов, которые уже имеют свою аудиторию», – поделилась мнением Диана.

«Если бы в наше время была такая возможность, то это был просто шоколад. Раньше такого не было. Это класс!» – оценил коллаборацию двух мощных площадок Дмитрий Притула.