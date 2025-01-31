Автора хита «Сигма бой» Михаила Чертищева обвинили в плагиате

Композитора Михаила Чертищева обвинили в плагиате вирусного хита «Сигма бой». Виталий Лазарев, выступающий под псевдонимом Dj Lavitas, заявил, что у него украли аранжировку, написанную в середине 2010-х годов.

Как пишет Telegram-канал Mash, Виталий впервые услышал трек «Сигма бой» четыре дня назад, когда его призвали запретить в Европе.

По словам артиста, он не сразу понял, что это за композиция, а потом нашел переписку 2015–2016 годов с одной из студией анимационного кино, с которой также сотрудничал Чертищев.

Лазарев уверен, что Чертищев изучил тогда его творчество, а потом слегка изменил звучание и создал трек «Сигма бой» для своей 11-летней дочери Светланы (Betsy) и 12-летней Марии Яновской.

Напомним, хит «Сигма бой» завирусился в соцсетях в конце 2024 года. Композиция настолько понравилась слушателям, что даже обогнала Кэти Пэрри и Кеши в чарте Billboard.

Ранее немецкий политик Нела Риль призвала бороться с хитом российских школьниц «Сигма бой». По ее мнению, песня представляет опасность для безопасности Европы, так как продвигает «патриархальные ценности и пророссийские взгляды».