Автор «Ягоды малинки» оконфузился на концерте в Свердловской области

В семи муниципалитетах Свердловской области отпраздновали День города и День металлурга. На мероприятиях выступили популярные звезды. В Ревде на сцену вышел певец Хабиб, известный по хиту «Ягода малинка». Выступление артиста прошло не совсем гладко — во время него 34-летний исполнитель потерял кроссовок.

Артист активно двигался во время концерта, и у него с ноги улетел кроссовок. Это абсолютно не смутило музыканта: он продолжил выступление, а после него вышел к зрителям и сделал фотографии со всеми желающими.

«Ревда спасибо за вашу энергию, было супер! Завтра закину еще видео. И то самое, когда кроссовок с ноги улетел, не пропустите!», — написал артист в своем Telegram-канале.

Звезды выступили и в других городах региона. В Верхней Пышме на сцену вышли группы «Градусы», «Моя Мишель», «Рондо» и «Чайф». Зрителей Каменск-Уральского развлекали артисты коллектива «Город 312», а в Краснотурьинске выступила «Фабрика».

В Красноярске дала концерт певица Глюкоза. Ее выступление завершилось скандалом. Певица не попадала в ноты и еле держалась на ногах. Зрители предположили, что она была в состоянии опьянения. Подробнее читайте здесь.