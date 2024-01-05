Автор песни «По полюшку» планирует подать в суд на певицу Любовь Успенскую. Об этом сообщает mk.ru.

Как рассказала Наталья Лапина, которая является автором слов и музыки к песне «По полюшку», Любовь Успенская незаконно исполнила хит на одном из «голубых огоньков», которые показывали на ТВ.

«Никакого разрешения на исполнение песни „По полюшку“ в новогоднем огоньке я Успенской не давала. Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору», — рассказала Наталья.

Женщина добавила, что в ближайшее время через юриста направит претензию певице и телеканалу за нарушение авторских прав. Лапина подчеркнула, что остальные артисты, которые исполняют песню «По полюшку» платят ей авторские отчисления.

«Я бы Успенской продолжала писать: вы же видите, что за три года у нее не появилось ни одного большого хита. У меня есть много композиций, которые бы она могла исполнить. Но после такого ее отношения ко мне как к автору, не хочу с ней связываться», — заявила Наталья.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская не стала громко праздновать 34-летие дочери на фоне скандала с «голой» вечеринкой.