Автор песни «Орден мужества посмертно» обвинил Пугачеву в плагиате и предложил певице делиться роялти

Автор хита «Орден мужества посмертно» Олег Лихачев обвинил певицу Аллу Пугачеву в плагиате. Он предложил артистке делиться роялти.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Лихачев заметил, что его песня схожа по характеру аранжировки с хитом Примадонны «Нас бьют, мы летаем». Автор опубликовал песню в 2013 году, а хит Пугачевой вышел в 2014-м.

«….В этом случае припев совпадает и мелодически, и гармонически. Желательно, чтобы Алла Борисовна делилась со мной роялти», - сказал Лихачев.

Он признался, что не хочет судиться – тем более потребуется экспертиза стоимостью 50 тыс. рублей. Лишних денег нет, признается автор.

Лихачев считает, что даже если Пугачева только посмеется над его заявлением, это тоже будет результатом.

«Хуже, если она вообще не будет знать об этом», - считает он.

Ранее вдова поэта Николая Зиновьева Елена Борзова сообщила, что певица забрала себе песню «Паромщик», хотя хит был написан для Валерия Леонтьева.