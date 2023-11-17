Автор песен «Руки Вверх» и Полины Гагариной рассказал, сколько стоит хит

Продюсер Саша Санта, создающий песни для Сергея Жукова, Полины Гагариной и других артистов, рассказал, что стоимость одной композиции, которая потенциально является хитом, составляет от 300 тысяч рубелей. По его словам, цена прежде всего зависит от успешности автора.

«Хорошая песня стоит от 200 тысяч рублей. Если это потенциальный хит, то стоимость выше - от 300 тысяч рублей. Насколько трек будет успешным, команда понимает в процессе его создания», - сказал Санта в интервью Kp.ru.

Он также подчеркнул, что вместе с командой SantaSong создает очень много материала и только потом песня находит своего артиста, так как писать специально для какого-то исполнителя «утомительно».

«Песня пишется в состоянии вдохновения, уже готовый материал мы вместе отслушиваем и наш менеджер говорит: «Эта песня для Жукова, эта — для Стаса Пьехи, эта для Гриши Лепса». Бывало и так, что некоторые артисты просят: хочу как у Artik&Asti. В таком формате мы тоже работали», - признался продюсер, подчеркнув, что такие композиции в итоге не становятся хитами.

Ранее продюсер и сооснователь YouTube-шоу «Бар в большом городе» Юлия Илатовская рассказала, что запуск шоу на онлайн-платформе стоит не менее 100 тысяч рублей. При этом основаная трудность заключается в поиске рекламодателей.