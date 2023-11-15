Продюсер Илатовская сообщила, что запуск шоу на YouTube стоит не менее 100 тысяч

Продюсер и сооснователь YouTube-шоу «Бар в большом городе» рассказала, как создаются передачи на известной онлайн-площадке. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Юлия Илатовская сообщила, сколько стоит запуск проекта, и поделилась сложностями своей профессии.

Самое сложное в работе продюсера — суметь соотнести желания режиссера с имеющимся бюджетом. По словам эксперта, неограниченный бюджет проекта — редкое явление в этой сфере. Как выяснилось, первый выпуск «Бара в большом городе» Юлия запустила на собственные деньги.

«На первую съёмку мы потратили менее 100 тысяч рублей, потому что многие из команды согласились нам помочь за маленькую сумму. Но на каждую последующую съёмку мы стабильно начали тратить от 100 тысяч рублей. Мы никогда не жалели средств», — высказалась Илатовская.

Еще одна трудность заключается в поиске рекламодателей. По словам продюсера, при запуске шоу ей помогли старые связи и знакомства.

«Мы вновь пошли путём знакомств: искали контакты в компаниях, презентовали наше шоу, рассказывали про него. Нашёлся тот, кто поверил в нас, когда мы были ещё совсем маленькие. Для нас было важно получить хоть какие-то деньги, так как фактически весь первый сезон мы отсняли за свои финансы. Мы буквально работали на других проектах, чтобы реализовать наш личный», — поделилась воспоминанием продюсер.

Юлия отметила, что только спустя год после появления шоу к ним стали приходить рекламодатели.

Кроме того, при создании «Бара в большом городе» продюсер столкнулась с еще одной проблемой. Речь идет про поиск звездных гостей. Как выяснилось, справиться с этой трудностью ей помогло телевизионное прошлое. Благодаря имеющемуся опыту Юлия быстро нашла первых героев. Ими оказались Ида Галич, Владимир Маркони и Георгий Черданцев.

«Мы начали очень круто. Гостями у нас были Ида Галич, Владимир Маркони и Георгий Черданцев. Ида Галич тогда ещё не была так популярна, она только развивалась и снимала смешные видео. Все эти люди, к счастью, оказались нашими хорошими друзьями. Начиная с третьего выпуска мы не боялись приглашать звёзд, с которыми ещё не были знакомы. У нас уже были отличные просмотры и положительная реакция от публики», — резюмировала Юлия.