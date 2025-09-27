Поэт Александр Шаганов рассказал о кризисе песенной лирики в России. Об этом сообщает ТАСС.

Автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов пожаловался на молодых авторов песен, которые не пишут лирические произведения. По словам поэта, многие из современных песен быстро забываются.

«Сегодня очень не хватает настоящей песенной лирики. Старшее поколение авторов подарило нам золотой запас — песни, которые звучат до сих пор. Но сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что песни живут месяц-два, и их забывают. У них нет той искренности и исповедальности, которые отличали песни прежних лет», — рассказал он.

Шаганов добавил, что современным авторам не хватает образности, ритмики и рифмы. По словам поэта, их необходимо обучать для создания по-настоящему лиричных произведений.

