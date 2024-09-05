Автор песен «Любэ» назвал самую большую проблему российской эстрады

Поэт-песенник, один из основателей и автор песен группы «Любэ» Александр Шаганов заявил, что увлечение российских артистов зарубежными песнями является самой большой проблемой на эстраде. По его мнению, виртуозно выполняя пассажи на английском языке, участники многочисленных вокальных конкурсов теряются, когда начинают петь на русском языке.

«Получается — подарил Господь голос, а не сказал, что делать с ним. Это самая большая проблема», — заявил поэт в беседе с aif.ru.

Шаганов также отметил, что на эстраде особенно ценятся люди, которые создали себя сами, тогда и успех выглядит более весомым. В пример он привел Марка Бернеса, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора.

Ранее певица Севиль заговорила о Леониде Агутине, который в 2014 году выгнал ее из шоу «Голос». Она призналась, что очень сильно переживала из-за слов наставника, заявившего, что не желает с ней работать из-за отсутствия образования.