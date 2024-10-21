Автор песен Аллы Пугачевой Ильичев назвал певицу частью истории России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Поэт-песенник Владимир Ильичев, который написал песни для таких артистов, как Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и Стас Михайлов, встал на защиту Аллы Пугачевой. По мнению поэта, у певицы ни в коем случае нельзя отбирать ее песни, включая и те, автором которых является Ильичев.

«Это все равно что отобрать родину, историю, имя, детей. Это глупость. Я тоже являюсь автором ее песен», — рассказал он.

Ильичев заявил, что готов и сейчас сотрудничать с певицей.

«Не надо мешать одно с другим — личное с историей нашей страны. Алла — это история нашей страны. Что бы мы ни делали, она есть», — добавил он.

Напомним, Алла Пугачева с середины 2022 года проживает за границей вместе с мужем и детьми.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева высказалась о поездке Кристины Орбакайте в Новую Зеландию.