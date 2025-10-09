Автор мемуаров о Товстиках рассказала о постоянных скандалах в их семье. Об этом стало известно из соцсетей.

Экс-подруга семьи Товстиков Мария Эстер-Трубинина продолжает публиковать отрывки из своих мемуаров. В последней главе она рассказала о якобы детях семьи Товстиков и их воспитании. Напомним, всем героям своих рассказов Мария изменила имена, но по слухам известно, что под именем Лиана может скрываться бывшая жена Товстика Елена, а под именем Игорь — сам Роман Товстик.

Автор мемуаров утверждает, что Игорь иногда вел себя неуравновешенно. Однажды ей пришлось извиняться перед мужчиной — в противном случае он угрожал тем, что не поможет ей с поездкой на чемпионат Мира.

«После долгих разговоров о том, какой Игорь неуравновешенный, она убедила меня пойти и извиниться перед ним. Мол, он очень быстро отходит и можно ещё все изменить, чтобы поехать на чемпионат Мира», — рассказала она.

При этом скандалы сопровождали семью якобы Товстиков и во время отдыха. Алина в мемуарах Эстер-Трубининой — одна из дочерей семьи.

«Мы с Лианой, конечно же, жили отдельно, но скандалы Алины так или иначе всё равно не обходили стороной. Она даже сама лишний раз пыталась позавтракать в другое время, чтобы с ними не пересекаться», — рассказывает Мария.

Эстер-Трубинина пишет, что воспитанием детей занимались в основном няни, которых, впрочем, Лиана заставляла выполнять и другие обязанности.

«Я не раз видела, как персонал Лианы конфликтовал с ней. Например, когда уборщицы не было, и Лиана перебрасывала эти обязанности на нянь, опираясь на то, что всё равно дети пока в саду, так почему же они сидят без дела, когда им платят посуточно. А то, что она сама нанимала их как нянь, мало её волновало», — рассказывает Мария.

Кроме того, героиня мемуаров Эстер-Трубининой постоянно меняла планы, стараясь подстроить их под себя.

«Ещё одна отличительная её черта — всё переигрывать под себя, вроде как изначально договариваясь совсем о другом», — добавляет она.

