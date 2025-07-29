Автор хитов Билана и Ани Лорак Дарья Кузнецова празднует 45-летний юбилей в Сочи

29 июля исполняется 45 лет одному из главных отечественных хитмейкеров страны Дарье Кузнецовой — автору песен Димы Билана, Ани Лорак, Зары, Сергея Лазарева, Алсу и многих других знаменитостей.

Дарья Кузнецова является обладательницей множества престижных музыкальных наград: «Золотой граммофон», «Песня года» и «Жара» и других. Свой юбилей композитор отметит в любимом городе Сочи, куда отправилась из Москвы на несколько дней.

«Сочи — это место моей силы, где пишутся самые замечательные песни», — делится ощущениями хитмейкер.

Раскрывая свои профессиональные секреты, Дарья Кузнецова подчеркивает, что никогда не пишет «в стол», а всегда ориентируется на конкретного исполнителя. Продюсер сравнивает работу автора песен с мастерством портного или кутюрье, чья задача — создать идеальный «костюмчик» для артиста, чтобы он сидел безупречно.

Ранее на «Песне года» Ольга Бузова получила премию за хит «Верни», который написали Михаил Гуцериев и Дарья Кузнецова.