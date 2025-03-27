Автор хита «Между мной и тобой» Оскар живет без денег на улице в США

Автор хита «Между мной и тобой», который был очень популярен в двухтысячных, Оскар живет в нищете в США. Сам артист признался, что у него даже нет дома, поэтому приходится ночевать на улице. Подробности узнал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Несколько лет назад Оскар уехал за границу и стал трансгендером*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Он также взял новое имя Скарлетт и стал выступать под псевдонимом Scarlett la Queen. Однако новый имидж артиста поклонники не приняли, и его популярность сошла на нет.

Сейчас певец вынужден зарабатывать на жизнь телом в США. Денег ему совсем не хватает, нет даже средств на оплату жилья. Он признался, что считает жизнь в России лучше, чем в Америке. По его словам, его новая страна проживания на самом деле нищая.

Напомним, что Оскар в России в «нулевых» имел много поклонников. В 2001 году он даже получил «Золотой граммофон» за свое творчество.

Ранее с лидера группы «Пасош» Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ