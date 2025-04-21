Автор хита «К черту любовь» Олег Влади готовит апелляцию в суде против Лободы

Композитор и музыкант Олег Влади готовит апелляцию на решение суда, по которому уехавшей из России украинской певице Светлане Лободе разрешили исполнять на концертах хит «К черту любовь».

Напомним, Влади с осени 2023 года пытается лишить артистку прав на исполнение одной из самых популярных песен в ее репертуаре.

Как пояснил композитор, он решил запретить Лободе исполнять свою композицию, так как не знает, куда именно идут средства, вырученные с концертов Светланы.

«Сейчас готовится подача апелляции, и, соответственно, начался третий круг этой истории. Мы добавили все необходимые документы и вот ждем назначения даты рассмотрения», - сказал Влади в беседе с НСН.

По его словам, главной проблемой судебных разбирательств являются два договора с Лободой, один из которых оказался на украинском языке. Более того, подпись композитора в этом документе оказалась поддельной, что подтвердила экспертиза.

«Компания Sony Music, которая сейчас действует под названием Koala Music, продолжает представлять интересы Лободы на территории России и опирается именно на украинский договор. Ряд позиций украинского договора не дает право использовать даже мне эту песню каким бы то ни было образом. У компании, как у представителя певицы, есть копия этого договора, а провести государственную экспертизу по копии невозможно», - пояснил Влади.

Он выразил мнение, что судья каждый раз принимает безопасное для себя решение и отклоняет исковые требования, чтобы не вникать в спор.

После начала СВО Лобода отреклась от России и переехала в Латвию. Ей пришлось начинать строить карьеру буквально с нуля, так как даже многие украинские слушатели не поддерживали ее. Чтобы как-то зарабатывать, артистка стала исполнять песни на иностранных языках. Однако и это не приблизило ее к тому уровню известности, который у нее был.

Ранее Светлана Лобода рассказала о своей жизни после отъезда из России. Она заявила, что пик ее карьеры действительно пришелся на время до 2022 года, а потом у нее все «оборвалось».