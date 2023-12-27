Автор иска к Ивлеевой Иншаков раскрыл детали и удивился, «откуда она взялась»
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Суд принял к рассмотрению иск кинопродюсера Александра Иншакова к блогеру Насте Ивлеевой. Напомним, он намерен взыскать с нее 1 млрд рублей компенсации морального вреда, нанесенного общественности.
Подробности приводит сайт Kp.ru.
По словам истца, заседание состоится в конце января. Иншаков призвал «заканчивать с этим нашим обнаглевшим шоу-бизнесом».
Он отметил: чем больше зарабатывают артисты, тем наглее себя ведут. Иншаков считает, что «пора закрывать кормушку», а начинать следует с нанесения зачинщикам вечеринки серьезного материального ущерба.
Иншаков считает: заработанные с продажи билетов деньги следовало направить «на помощь ребятам-инвалидам, семьям погибших, детям, лишившимся родителей». Также он признался, что ничего не знал об Ивлеевой до скандала с вечеринкой.
«Откуда она взялась? Она же двух слов связать не может», - возмутился истец.
Он рассказал, что для коллективного иска требовалась 21 подпись, но желающих оказалось гораздо больше, некоторые обращались целыми коллективами. В заключение Иншаков выразился: «Пора решать вопросы со всем этим быдлом».
Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что готов выплатить за Ивлееву 1 млрд рублей в случае, если иск будет удовлетворен.