Автор иска к Ивлеевой Иншаков раскрыл детали и удивился, «откуда она взялась»

Суд принял к рассмотрению иск кинопродюсера Александра Иншакова к блогеру Насте Ивлеевой. Напомним, он намерен взыскать с нее 1 млрд рублей компенсации морального вреда, нанесенного общественности.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

По словам истца, заседание состоится в конце января. Иншаков призвал «заканчивать с этим нашим обнаглевшим шоу-бизнесом».

Он отметил: чем больше зарабатывают артисты, тем наглее себя ведут. Иншаков считает, что «пора закрывать кормушку», а начинать следует с нанесения зачинщикам вечеринки серьезного материального ущерба.

Иншаков считает: заработанные с продажи билетов деньги следовало направить «на помощь ребятам-инвалидам, семьям погибших, детям, лишившимся родителей». Также он признался, что ничего не знал об Ивлеевой до скандала с вечеринкой.

«Откуда она взялась? Она же двух слов связать не может», - возмутился истец.

Он рассказал, что для коллективного иска требовалась 21 подпись, но желающих оказалось гораздо больше, некоторые обращались целыми коллективами. В заключение Иншаков выразился: «Пора решать вопросы со всем этим быдлом».

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что готов выплатить за Ивлееву 1 млрд рублей в случае, если иск будет удовлетворен.