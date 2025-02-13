Автор Baby Tonight намекнул на маразм учинившей скандал с Бузовой Лады Дэнс

Недавно 58-летняя певица Лада Дэнс обвинила телеведущую Ольгу Бузову в краже хита. По словам исполнительницы, ремейк популярного в 90-х годах трека Baby Tonight сделали без ее разрешения. Автор композиции Леонид Величковский высказался по поводу конфликта знаменитостей.

Композитор является автором песни уже 30 лет. Именно в этом статусе Величковский зарегистрирован в РАО, все права на хит принадлежат ему. Действия певицы ему кажутся странными.

«Мне кажется, это хайп или некий пиар. Или, может быть, на старости лет многие вещи начинают казаться иными», — приводит слова Величковского NEWS.ru.

По словам музыканта, Дэнс раньше не предъявляла прав на песню и не заявляла себя ее автором. Он добавил, что Лада не станет подавать иск в суд на Бузову, поскольку для этого у нее нет оснований, заключил композитор.

Продюсер сотрудничал с артисткой в начале ее творческого пути в 1990-х. Хит Baby Tonight сделал Дэнс известной.

Напомним, Ольга Бузова прокомментировала обвинения артистки в краже хита. Поющая телеведущая заявила, что у нее есть все документы, разрешающие исполнять композицию.