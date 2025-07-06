Автомобиль Никаса Сафронова получил 691 штраф на сумму 655 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Никас Сафронов в марте 2024 года купил себе Porsche и в первый же день после этого получил штраф за неправильную парковку. После этого художник неоднократно нарушал ПДД.

За весь период владения автомобилем на него был выписан 691 штраф на 655 тысяч рублей. Сейчас неоплаченными остаются 49 нарушений на сумму 56 тысяч рублей. Известно также, что за июнь у Сафронова накопилось 62 штрафа на сумму 70 тысяч рублей.

Сам художник пока никак не комментировал эти новости.

Ранее мы писали о том, что художник Никас Сафронов намерен лично передать свою картину Илону Маску.