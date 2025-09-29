Автомобиль Aurus бордового цвета певца Филиппа Киркорова сняли на фото в Москве
В Москве сняли на фото автомобиль Aurus Senat певца Филиппа Киркорова. Машина имеет бордовый цвет, на нее нанесены инициалы артиста.
Снимок опубликовал Telegram-канал Migalkinet_msk.
Aurus Senat сфотографировали на одной из улиц столицы. Машина имеет «красивые» номера.
«В эфире эксклюзивный баклажановый Aurus Senat Филиппа Киркорова!» - говорится в подписи под фото.
В комментариях похвалили Киркорова за выбор отечественного автомобиля.
«А когда-то у Филиппа Бедросовича был Maybach», «Респект за патриотизм», - пишут интернет-пользователи.
Aurus певца создан по индивидуальному техническому заданию. Стоимость модели начинается от 25 млн рублей и может доходить до 50 млн.
Киркоров объяснял покупку данного авто тем, что поддерживает отечественного производителя. Певец назвал Aurus лучшей машиной в мире.