Автомобиль Аллы Пугачевой заметили в Твери

Недавно вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева покинула свой замок в Подмосковье. Автомобиль Примадонны заметили в Твери 3 ноября.

Иномарку сняли на въезде в город со стороны Москвы, спустя два часа, как она покинула свой замок в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Там певица, возможно, посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым, пишет портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник из окружения Примадонны сообщает, что она приехала в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы на детей для завершения переезда на Кипр.

Напомним, что 2 ноября 2023 года Пугачева вернулась на территорию РФ через КПП в Псковской области.

Алла Борисовна никак не комментирует новость о своем возвращении. Однако общественники потребовали задержать и допросить Примадонну. По их словам, артистку нужно наказать по статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее гневные комментарии в адрес россиян.