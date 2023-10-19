Автомобиль адвокатов Тимура Хайдарова облили кислотой в Москве

Адвокатам, представляющим интересы пластического хирурга Тимура Хайдарова, облили машину кислотой. Юристы обратились с заявлением в отдел полиции по району Братеево в Москве.

Подробности сообщает сайт Kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел 18 октября. Известно, что вещество попало на капот, крышу и заднюю часть автомобиля. Оно разъело краску, поэтому машину придется перекрашивать.

Юристы полагают, что была предпринята попытка оказать давление или сделать предупреждение.

Ранее Хайдаров и его жена Светлана Сильваши заявляли о травле семьи – им поступают угрозы расправой и убийством. Из-за непрекращающегося хейта супруга хирурга обратилась к депутату Госдумы Борису Чернышеву, а также главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Все началось с недовольства певицы Славы после операции у Хайдарова. К обвинениям в некачественной операции присоединилась также артистка Любовь Успенская.

Появились и другие многочисленные недовольные пациентки. В настоящее время хирург принимает участие в переговорах с бывшими пациентками, пытаясь урегулировать споры без суда.