Скандальный автоблогер Давидыч женился во второй раз: фото со свадьбы

Фолловеры порадовались за блогера и его новую спутницу.

«Второй раз потеряли пацана. Счастья тебе с Катей!», «Катя, поздравляю! Ты такая красивая!», — отметили они.

Напомним, в 2022 году автоблогер сыграл роскошную свадьбу с девушкой по имени Моника: Давидыч признавался ей в вечной любви и говорил красивые слова, но, к сожалению, их брак просуществовал всего два года.

В 2016 году блогера отправили под стражу по обвинению в мошенничестве и клевете в отношении сотрудников ГИБДД. Два года Давидыч провел в СИЗО, ожидая решения суда. Позже его приговорили к 4 годам колонии за мошенничество с автостраховками, но Эрика отправили на свободу в связи с истечением сроков давности главных эпизодов дела.