Скандальный автоблогер Давидыч женился во второй раз: фото со свадьбы
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Известный автоблогер Эрик «Давидыч» Китуашвили женился во второй раз. Его избранницей стала девушка по имени Екатерина.
Пара обручилась в день рождения блогера и День любви семьи и верности, 8 июля. Меньше чем за месяц после помолвки пара связала себя узами брака.
Свадебные фото Эрик опубликовал на своей страничке в соцсети. Его избранница предстала на снимке в струящемся белом платье свободного кроя. Девушка дополнила образ элегантным пучком и ожерельем из морских звезд. Блогер надел белую футболку, рубашку и брюки песочного цвета.
«Поздравляйте», — написал Давидыч.
Фолловеры порадовались за блогера и его новую спутницу.
«Второй раз потеряли пацана. Счастья тебе с Катей!», «Катя, поздравляю! Ты такая красивая!», — отметили они.
Напомним, в 2022 году автоблогер сыграл роскошную свадьбу с девушкой по имени Моника: Давидыч признавался ей в вечной любви и говорил красивые слова, но, к сожалению, их брак просуществовал всего два года.
В 2016 году блогера отправили под стражу по обвинению в мошенничестве и клевете в отношении сотрудников ГИБДД. Два года Давидыч провел в СИЗО, ожидая решения суда. Позже его приговорили к 4 годам колонии за мошенничество с автостраховками, но Эрика отправили на свободу в связи с истечением сроков давности главных эпизодов дела.