Аврора Киба умилила Сеть трогательным фото с Григорием Лепсом: «Отправила это маме»

19-летняя возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба наслаждается обществом народного артиста. Девушка опубликовала очередной совместный снимок с исполнителем хита «Рюмка водки» на своей страничке в соцсети.

Пока отношения Лепса и Авроры обсуждают в Сети, возлюбленные, не обращая внимания на хейт, проводят время вместе. Аврора показала очередной снимок, на котором она запечатлена с певцом.

На снимке 63-летний артист улыбается с открытым ртом в рубашке горчичного цвета и розовых очках. Рядом стоит Аврора в белом наряде с цветочным принтом.

«Отправила это маме», — написала под трогательным фото участница шоу «Мастер игры».