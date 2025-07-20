Аврора Киба умилила Сеть трогательным фото с Григорием Лепсом: «Отправила это маме»
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
19-летняя возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба наслаждается обществом народного артиста. Девушка опубликовала очередной совместный снимок с исполнителем хита «Рюмка водки» на своей страничке в соцсети.
Пока отношения Лепса и Авроры обсуждают в Сети, возлюбленные, не обращая внимания на хейт, проводят время вместе. Аврора показала очередной снимок, на котором она запечатлена с певцом.
На снимке 63-летний артист улыбается с открытым ртом в рубашке горчичного цвета и розовых очках. Рядом стоит Аврора в белом наряде с цветочным принтом.
«Отправила это маме», — написала под трогательным фото участница шоу «Мастер игры».
Напомним, что Григорий Лепс представил 19-летнюю возлюбленную публике летом прошлого года. Он появился с Авророй на Премии МУЗ-ТВ и сразу назвал ее своей невестой. Сначала многие поклонники не восприняли этот роман всерьез, но исполнитель хита «Рюмка водки» заверил, что собирается жениться на Кибе. Правда, пока точную дату свадьбы артист не называет.
Ранее девушка Лепса трогательно поздравила артиста с днем рождения и призналась, что мечтала об отношениях с ним.