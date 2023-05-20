Авраам Руссо заявил, что определяет болезни людей по ногтям и языку

Певец Авраам Руссо постиг нетрадиционную медицину и готов помогать людям. Дело в том, что артист теперь умеет определять болезнь человека, взглянув лишь на его ногти и язык.

За кулисами музыкального фестиваля MGIMO Stars Авраам Руссо объяснил, что прошел обучение по пятитысячелетней китайской методике, передает Пятый канал.

«Это единственная методика, которой верю. Глядя на язык и ногти человека, я могу отсканировать его», — заявил певец.

Отмечается, что Авраам Руссо даже сделал свой первый вебинар, назвав его «Дух, душа и тело». На нем он рассказывал о своем опыте и полученных знаниях.

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