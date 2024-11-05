Авраам Руссо хочет взыскать со своего похитителя крупную компенсацию

Защита певца Авраама Руссо намерена подать иск к одному из похитителей Владимиру Шестопалову с требованием выплатить 5, 7 млн рублей компенсации за причинение морального вреда и сопутствующих затрат. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката музыканта Алексея Алешкина.

«Иск будет подан сегодня или завтра, он уже написан. Самая окончательная сумма иска 5 млн 700 тысяч рублей. Включает в себя, соответственно, что я уже говорил это моральный вред, сопутствующие затраты», – рассказал защитник.

Адвокат также подтвердил получение документов из Пресненского суда, а также постановления о прекращении уголовного преследования Шестопалова. При этом окончательное решение о выплате компенсации и ее размере примет суд.

4 сентября полицейские задержали Владимира Шестопалова в аэропорту Шереметьево. Мужчину обвинили в причастности к похищению Авраама Руссо в 2004 году. артист опознал Шестопалова на очной ставке. Сам мужчина вину не признает.

Следствие считает, что олигарх Тельман Исмаилов 20 лет назад обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», где звезду избили, а после сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Исполнитель был вынужден согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько Авраам Руссо зарабатывает на выступлениях в Москве и регионах.