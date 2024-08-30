«Атрибут ностальгии по юности»: выступление группы «Комбинация» подорожало в два раза

В сентябре этого года российской группе «Комбинация» исполнится 36 лет. Коллектив был очень популярным в 90-х, но затем наступил период затишья. Новую славу он обрел после выхода сериала «Слово пацана», в котором звучат композиции музыкантов. Благодаря этому, гонорар артистов вырос в два раза — до 2 млн рублей.

Солисткой коллектива продолжает оставаться Татьяна Иванова. Помимо нее, в состав группы входят еще четыре девушки — бэк-вокалистка, клавишница, гитаристка и ударница.

Как рассказали Kp.ru организаторы мероприятий, выступления группы пользуются теперь большим спросом. Накануне у директора «Комбинации» уточняли, свободен ли коллектив на ноябрь 2024 года — музыкантов пригласили дать концерт в честь юбилея крупной компании. Частное мероприятие состоится в Москве. За него заказчику нужно будет заплатить 2 млн рублей, хотя еще год назад он составлял 1 млн рублей.

Все изменилось после «Слова пацана» — в стране выросла мода на праздники в стиле 90-х годов. Россияне заказывают музыку, по которой фанатели в 90-х.

«И „Комбинация“ для многих — атрибут ностальгии по юности. Спрос на их песни был всегда — просто теперь он стал больше», — рассказал менеджер организаторов.

В сентябре выходит сериал о группе под названием «Комбинация». Если он станет популярным, спросом на выступления группы еще вырастет.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал съемки сериала о «Комбинации» сжиганием чемодана денег. Он уверен, что проект не будет пользоваться популярностью.